Артета признал закономерность поражения «Арсенала» от «Ливерпуля»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупное поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура чемпионата Англии (0:4).
«Проигрывая 0:1 к перерыву, нужно быть спокойными, но наши эмоции были прямо противоположными. Поэтому мы проиграли. Все остальное является следствием разочарования от необходимости отыгрываться.
Мы знаем, что «Ливерпуль» мог наказать нас за ошибки. Они умеют прессинговать, в этом «Ливерпуль» один из лучших. Ошибки — это часть футбола. «Ливерпуль» был лучшей командой Европы, потому что могут доминировать во всех аспектах. Сегодня они были лучше нас», — цитирует Артету BBC.
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