Sky Sports: руководство «Манчестер Юнайтед» пока не приняло решение по отставке Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» провело экстренное собрание после поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии от «Уотфорда» (1:4). Однако решение об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера так и не было принято, сообщает Sky Sports.

Увольнение тренера обойдется клубу в 9 миллионов евро после подписания нового контракта летом нынешнего года.

Манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 12 матчей чемпионата.

Сульшер возглавил команду в декабре 2018-го. Тогда он был назначен исполняющим обязанности. С марта 2019-го норвежец руководит командой на постоянной основе.