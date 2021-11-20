Sky Sports: руководство «Манчестер Юнайтед» пока не приняло решение по отставке Сульшера
Руководство «Манчестер Юнайтед» провело экстренное собрание после поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии от «Уотфорда» (1:4). Однако решение об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера так и не было принято, сообщает Sky Sports.
Увольнение тренера обойдется клубу в 9 миллионов евро после подписания нового контракта летом нынешнего года.
Манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 12 матчей чемпионата.
Сульшер возглавил команду в декабре 2018-го. Тогда он был назначен исполняющим обязанности. С марта 2019-го норвежец руководит командой на постоянной основе.
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