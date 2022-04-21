Артета похвалил игроков «Арсенала» за победу над «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Челси» (4:2) в 30-м туре чемпионата Англии похвалил своих игроков.

«Это отличный вечер, и игроки этого заслужили. Это были тяжелые две недели, но мы должны прийти в себя и проявить дух. Нас критиковали, и это правильно, учитывая те ожидания, которые есть.

Это была тактически очень сложная игра. Нам приходилось приспосабливаться. Нам нужно, чтобы игроки были гибкими и адаптировались. Думаю, что игроки справились очень хорошо», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 57 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка — 3-е место.