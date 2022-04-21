Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Брайтоном» (3:0) в 30-м туре чемпионата Англии отметил, что впереди у команды еще много сложных игр. «Горожане» вернулись на первое место в таблице, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.

«У нас есть всего один месяц, чтобы закончить премьер-лигу, и мы знаем, что нам нужно делать. Если мы потеряем два очка, «Ливерпуль» станет чемпионом. Впереди нас ждут действительно сложные матчи.

Когда Кевин де Брюйне в хорошей форме и морально готов, он становится невероятным особенным игроком, и это была его великолепная игра. За последние пять лет то, что мы сделали, было выдающимся. Игроки выкладываются на полную», — цитирует BBC Гвардиолу.