Артета оценил возможность возглавить «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможности возглавить «ПСЖ».

«Люблю Париж. У меня оттуда остались хорошие воспоминания. «ПСЖ» был моим первым профессиональным клубом, он навсегда останется в моем сердце.



Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, пока у меня много работы в «Арсенале», — цитирует Артету beIN Sports.

Будучи футболистом, испанец выступал в составе «ПСЖ» с января 2001 года по май 2002-го.

После 30 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 63 балла и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Главным тренером парижан является Маурисио Покеттино.