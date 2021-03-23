Артета оценил возможность возглавить «ПСЖ»
17:55
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможности возглавить «ПСЖ».
«Люблю Париж. У меня оттуда остались хорошие воспоминания. «ПСЖ» был моим первым профессиональным клубом, он навсегда останется в моем сердце.
Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, пока у меня много работы в «Арсенале», — цитирует Артету beIN Sports.
Будучи футболистом, испанец выступал в составе «ПСЖ» с января 2001 года по май 2002-го.
После 30 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 63 балла и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Главным тренером парижан является Маурисио Покеттино.
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