Джака выразил недовольство отношением к нему болельщиков «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака пожаловался на несправедливое к нему отношение в лондонском клубе.

«В футболе от критики никуда не деться, но всему должен быть предел, — цитирует швейцарца Blick. — Есть другие игроки, которые получают красные карточки, но которых не критикуют так сильно, как меня.

Порой у меня складывается ощущение, что люди умышленно раздувают случившееся. Но это не сломит меня».

Джака выступает за «Арсенал» после своего перехода из менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году, и к Граниту регулярно возникают вопросы по поводу его дисциплины на футбольном поле.