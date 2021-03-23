«Арсенал» намерен продлить аренду Эдегора
20:42
«Арсенал» намерен сохранить в составе полузащитника Мартина Эдегора, права на которого принадлежат «Реалу». Лондонский клуб готов продлить аренду 22-летнего норвежца, сообщает Eurosport.co.uk.
В 12 матчах за «Арсенал» Мартин Эдегор записал на свой счет два гола. Что касается «Реала», то за первую команду норвежец пока сыграл лишь 11 раз. Эдегор перебрался в академию мадридского клуба еще в начале 2015 года, но потом несколько раз уезжал в аренды в разные клубы и чемпионаты.
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