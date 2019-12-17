Артета обсудил с «Арсеналом» трансферные цели клуба

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета провел переговоры с «Арсеналом», сообщает The Independent. По информации СМИ, испанец может возглавить «канониров» до конца нынешней недели.

По данным источника, стороны обсудили потенциальные трансферные цели. При этом не указано, кто именно входит в список желаемых приобретений.

37-летний Микель Артета работает в тренерском штабе Хосепа Гвардьолы в «Ман Сити» с 2016 года. Ранее с поста главного тренера был уволен Унаи Эмери. И.о. главного тренера стал Фредди Юнгберг.

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