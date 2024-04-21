Аршавин рассказал, как английские СМИ передумали делать с ним интервью в честь покера на «Энфилде»

Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал «СЭ», как английские СМИ отказывались от идеи сделать интервью с россиянином, посвященное его покеру в ворота «Ливерпуля».

15 лет назад, 21 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в ворота мерсисайдцев на домашнем для них стадионе «Энфилд» в матче АПЛ.

— В прошлом году в день вашего покера в ворота «Ливерпуля» «Арсенал» спустя время удалил публикацию с поздравлением в соцсетях из-за гнева украинцев. Но в этом году The Athletic взял у вас интервью. Как восприняли?

— Некоторые, кстати, отказались. Одно английское СМИ сделало запрос, затем мне даже выслали вопросы, а когда я согласился, они сказали «нет». Не знаю, почему. Хотя и понятно.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.