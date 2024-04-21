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Сегодня, 18:06

Аршавин рассказал, как английские СМИ передумали делать с ним интервью в честь покера на «Энфилде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Reuters

Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал «СЭ», как английские СМИ отказывались от идеи сделать интервью с россиянином, посвященное его покеру в ворота «Ливерпуля».

15 лет назад, 21 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в ворота мерсисайдцев на домашнем для них стадионе «Энфилд» в матче АПЛ.

— В прошлом году в день вашего покера в ворота «Ливерпуля» «Арсенал» спустя время удалил публикацию с поздравлением в соцсетях из-за гнева украинцев. Но в этом году The Athletic взял у вас интервью. Как восприняли?

— Некоторые, кстати, отказались. Одно английское СМИ сделало запрос, затем мне даже выслали вопросы, а когда я согласился, они сказали «нет». Не знаю, почему. Хотя и понятно.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Неделя

«Эвертон» обыграл «Ноттингем Форест» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 5 5 77-26 74
2
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46-53 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
15
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
16
 Эвертон 33 10 8 15 34-48 32
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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