«Арсенал» согласовал условия контракта с полузащитником «Лестера»
«Арсенал» согласовал условия контракта с полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. Теперь «канонирам» нужно договориться с «лисами» по трансферу футболиста, сообщает Daily Mail.
Соглашение 25-летнего хавбека с «Лестером» рассчитано до июня 2023 года. «Лисы» оценивают игрока примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов.
В прошедшем сезоне Тилеманс забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Лестер» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу также проявляет «Манчестер Юнайтед».
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|0
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|0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
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|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
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|6.08
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Эвертон – Челси
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|7.08
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МЮ – Брайтон
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