«Арсенал» согласовал условия контракта с полузащитником «Лестера»

«Арсенал» согласовал условия контракта с полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. Теперь «канонирам» нужно договориться с «лисами» по трансферу футболиста, сообщает Daily Mail.

Соглашение 25-летнего хавбека с «Лестером» рассчитано до июня 2023 года. «Лисы» оценивают игрока примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Тилеманс забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Лестер» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу также проявляет «Манчестер Юнайтед».