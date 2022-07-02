Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Японский защитник Ко Итакура, правами на которого владел «Манчестер Сити», перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха, сообщает сайт немецкого клуба.

25-летний футболист заключил с новой командой контракт до 2026 года.

Сумма сделки, по данным СМИ, составила 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне японец выступал в Германии за гельзенкирхенский «Шальке». Центральный защитник принял участие в 32 матчах второй бундеслиги и забил четыре гола.