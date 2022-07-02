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Сегодня, 19:37

Ван-Биссака не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Аарон Ван-Биссака не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

Игроку уже удалось произвести впечатление на нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага своим настроем и желанием работать сверхурочно.

Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Ван-Биссака сыграл за «МЮ» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Добавим, что в 2019 году Ван-Биссака обошелся «Юнайтед» в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Аарон Ван-Биссака
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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