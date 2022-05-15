«Арсенал» опережает «Атлетико» и «Ювентус» в борьбе за полузащитника «Удинезе»

Полузащитник «Удинезе» Науэль Молина летом может перейти в европейский топ-клуб, сообщает Calciomercato.

Основным претендентом на 24-летнего аргентинца называется «Арсенал». Лондонский клуб опережает в борьбе за игрока «Атлетико» и «Ювентус».

Контракт Молины с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Клуб из Удине готов расстаться с игроком за 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Молина провел 36 матчей за «Удинезе», в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи, а также заработал одну красную карточку.