«Челси» предложит Канте новый долгосрочный контракт

«Челси» намерен сохранить в составу полузащитника команды Н'Голо Канте. Лондонский клуб предложит игроку новый контракт и начнет переговоры в течение нескольких месяцев, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

30-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года, его нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне в 48 матчах он отдал 3 результативных передачи. Француз был признан лучшим игроком в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).