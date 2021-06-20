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«Челси» предложит Канте новый долгосрочный контракт

16:33
Нголо Канте. Фото ФК «Челси»
Нголо Канте. Фото ФК «Челси»
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«Челси» намерен сохранить в составу полузащитника команды Н'Голо Канте. Лондонский клуб предложит игроку новый контракт и начнет переговоры в течение нескольких месяцев, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

30-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года, его нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне в 48 матчах он отдал 3 результативных передачи. Француз был признан лучшим игроком в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

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