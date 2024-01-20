«Арсенал» сыграет против «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 20 января. Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Кристал Пэлас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Арсенал» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. В активе «Кристал Пэлас» 21 балл, команда располагается на 14-м месте. «Арсенал» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. В активе «Кристал Пэлас» 21 балл, команда располагается на 14-м месте.

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