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Сегодня, 14:55

Клопп предложил больному раком Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Свен-Еран Эрикссон.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил шведскому специалисту Свену-Ерану Эрикссону на один день возглавить его команду.

Ранее 75-летний Эрикссон рассказал, что всегда мечтал потренировать мерсисайдцев.

«Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он всю свою жизнь является болельщиком команды. Ему будут рады на базе «Ливерпуля», и он может на день занять мое место и выполнять мою работу, если захочет — это не проблема. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», — приводит слова Клоппа The Guardian.

11 января Эрикссон рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

В феврале 2023 года швед приостановил карьеру в футболе. Его последним местом работы был клуб «Карлстадте», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Швеции. Специалист являлся спортивным директором команды.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон был главным тренером сборной Англии, также он работал с английскими «Манчестер Сити», «Ноттс Каунти» и «Лестером», итальянскими «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Лацио» и португальской «Бенфикой».

После 20 туров «Ливерпуль» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Ливерпуль
Свен-Еран Эрикссон
Юрген Клопп
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«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: cмотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 17 1 6
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