«Реал» разработал стратегию трансфера Холанна

«Реал» подготовил подробный план по переходу нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает Sport.es.

По данным источника, мадридский клуб не хочет оказывать давления на игрока, полагаясь на взаимодействие с его окружением. В «Реале» также рассчитывают на то, что ежегодно уменьшающаяся сумма отступных в контракте Холанна с «Ман Сити» поможет им подписать соглашение с норвежцем.

Ранее Cadena SER сообщал, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем также общается с нападающим о потенциальном переходе.

23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 180 миллионов евро.