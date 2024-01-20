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Сегодня, 10:26

«Реал» разработал стратегию трансфера Холанна

Руслан Минаев
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

«Реал» подготовил подробный план по переходу нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает Sport.es.

По данным источника, мадридский клуб не хочет оказывать давления на игрока, полагаясь на взаимодействие с его окружением. В «Реале» также рассчитывают на то, что ежегодно уменьшающаяся сумма отступных в контракте Холанна с «Ман Сити» поможет им подписать соглашение с норвежцем.

Ранее Cadena SER сообщал, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем также общается с нападающим о потенциальном переходе.

23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

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Доминик Соланке

Доминик Соланке

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

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Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

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