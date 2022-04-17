«Арсенал» интересуется полузащитником «Хоффенхайма» Грилличем

«Арсенал» рассматривающих возможность приобретения полузащитника «Хоффенхайма» Флориана Гриллича, сообщает The Mirror.

По данным источника, «Лидс» также интересовался 26-летним игроком, который этим летом станет свободным агентом и может обсуждать предконтрактные условия с любыми клубами за пределами Германии.

Гриллич выступает за «Хоффенхайм» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник сыграл 18 матчей и не отметился результативными действиями.