Тен Хаг лично предложил ван Перси войти в его тренерский штаб в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг предложил экс-нападающему «Манчестер Юнайтед» Робину ван Перси войти в его штаб в том случае, если он возглавит английский клуб, утверждает Daily Mirror.

И хотя ранее ван Перси отказался от возвращения в «Юнайтед», Робин все еще обдумывает предложение тен Хага.

Ван Перси заинтересован в работе в премьер-лиге, однако его семейные обстоятельства выступают осложняющим фактором.

Дело в том, что сын Робина Шакил едва подписал свой первый контракт с «Фейеноордом», в академии которого сейчас трудится сам 38-летний голландец, получая тренерскую лицензию.

Кроме того, дочь Робин Дина считается одним из главных талантов страны в паркуре, и переезд семьи на новое место жительства может помешать ее карьере.

Напомним, что ван Перси выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год и выиграл с командой чемпионский титул АПЛ.