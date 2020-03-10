Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» интересуется 19-летним полузащитником «Фейеноорда» Кекджю

15:24

«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекджю, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за 19-летнего турка 23 миллиона фунтов. Руководство «Фейеноорда» хочет продлить контракт с Кекджю (нынешний действует до лета 2023 года), однако понимает, что не обладает достаточной финансовой мощью, чтобы удерживать талантливого футболиста.

В сезоне-2019/20 на счету Кекджю 3 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,3 миллиона фунтов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир