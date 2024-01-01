«Арсенал» и Томиясу близки к продлению контракта
«Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Такэхиро Томиясу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны приближаются к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с повышением зарплаты.
25-летний футболист играет за «Арсенал» с 2021 года. В этом сезоне японец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|19
|10
|3
|6
|33-30
|33
|
7
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38-33
|30
|
9
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|15:30
|
Лутон Таун – Челси
|2 : 3
|30.12
|18:00
|
Астон Вилла – Бернли
|3 : 2
|30.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|3 : 1
|30.12
|18:00
|
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|3 : 0
|30.12
|20:30
|
Нот. Форест – МЮ
|2 : 1
|31.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|2 : 1
|31.12
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|3 : 1
|1.01
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|2.01
|22:30
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6
Новости
31 дек 2023 09:45
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