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Сегодня, 14:30

«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Луиса

Мария Гусева
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«Арсенал» сделал предложение по приобретению полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Арсенал» предложил за 24-летнего бразильца 20 миллионов фунтов стерлингов.

В это трансферное окно полузащитником интересовались «Ювентус» и «Милан».

В текущем сезоне игрок провел за «Астон Виллу» 5 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Дуглас Луис
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 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
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 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
6
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
7
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
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 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
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 Челси 5 2 1 2 6-8 7
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
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Кр. Пэлас – Брентфорд
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Саутгемптон – Челси
 2 : 1
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Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
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Манчестер Сити

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Кристал Пэлас

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Манчестер Сити

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