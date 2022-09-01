«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Луиса

«Арсенал» сделал предложение по приобретению полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Арсенал» предложил за 24-летнего бразильца 20 миллионов фунтов стерлингов.

В это трансферное окно полузащитником интересовались «Ювентус» и «Милан».

В текущем сезоне игрок провел за «Астон Виллу» 5 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.