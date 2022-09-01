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Сегодня, 13:55

«Астон Вилла» подпишет полузащитника «Вулверхэмптона» Дендонкера

Мария Гусева
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«Вулверхэмптон» принял предложение «Астон Виллы» по переходу полузащитника Леандера Дендонкера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. 27-летний бельгиец в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Дендонкер забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Контракт Дендонкера действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год.

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 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
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 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
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 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
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 2 : 1
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Кр. Пэлас – Брентфорд
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Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
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Лестер – МЮ
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Кристал Пэлас

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Манчестер Сити

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