«Астон Вилла» подпишет полузащитника «Вулверхэмптона» Дендонкера

«Вулверхэмптон» принял предложение «Астон Виллы» по переходу полузащитника Леандера Дендонкера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. 27-летний бельгиец в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Дендонкер забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Контракт Дендонкера действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год.