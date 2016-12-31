Арсен Венгер: "Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что в первой части чемпионата он не увидел зрелищных игр. По словам наставника, все самое интересное еще впереди.

– Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает, – цитирует венгера goal.com. – Каждый сезон в премьер-лиге запоминается хотя бы двумя-тремя очень яркими играми. Пока таких не было. Думаю, что они еще впереди. Клубы просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии крутятся огромные деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьезным давлением. Все команды в чемпионате очень высокого уровня.