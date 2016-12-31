Арсен Венгер: "Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что в первой части чемпионата он не увидел зрелищных игр. По словам наставника, все самое интересное еще впереди.
– Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает, – цитирует венгера goal.com. – Каждый сезон в премьер-лиге запоминается хотя бы двумя-тремя очень яркими играми. Пока таких не было. Думаю, что они еще впереди. Клубы просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии крутятся огромные деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьезным давлением. Все команды в чемпионате очень высокого уровня.
ненавистник_политпроектов
маразм крепчает.. как коньяк.. с годами...
19:05
Ботаникум
Старичок всё еще не прочь ПОКОКЕТНИЧАТЬ на фоне не самой мощной игры в чемпионате собственных подопечных. Кто мешает самому Венгерцу обеспечивать зрелищность матчей???
17:46 31 декабря 2016
Player124
kb minsk Вот точно, там как раз зрелища было хоть отбавляй. не отказался бы, чтобы желание Венгера сбылось и Арсенал постоянно проводил зрелищные игры проигрывая 4-5, 3-6, 2-8 и т.д.
16:07 31 декабря 2016
kb minsk
Арсенал-Ливерпуль 3:4 в первом туре. Классный матч
11:30 31 декабря 2016
shpasic
зрелище против Баварии увидим, Арсенчик)
10:45 31 декабря 2016
волга свечи
Чемодан-вокзал-рфпл.... будет тебе зрелище)))
07:41 31 декабря 2016