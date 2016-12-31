05:54 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что в первой части чемпионата он не увидел зрелищных игр. По словам наставника, все самое интересное еще впереди.

Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает, – цитирует венгера goal.com. – Каждый сезон в премьер-лиге запоминается хотя бы двумя-тремя очень яркими играми. Пока таких не было. Думаю, что они еще впереди. Клубы просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии крутятся огромные деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьезным давлением. Все команды в чемпионате очень высокого уровня.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ненавистник_политпроектов

маразм крепчает.. как коньяк.. с годами...

19:05

Ботаникум

Старичок всё еще не прочь ПОКОКЕТНИЧАТЬ на фоне не самой мощной игры в чемпионате собственных подопечных. Кто мешает самому Венгерцу обеспечивать зрелищность матчей???

17:46 31 декабря 2016

Player124

kb minsk Вот точно, там как раз зрелища было хоть отбавляй. не отказался бы, чтобы желание Венгера сбылось и Арсенал постоянно проводил зрелищные игры проигрывая 4-5, 3-6, 2-8 и т.д.

16:07 31 декабря 2016

kb minsk

Арсенал-Ливерпуль 3:4 в первом туре. Классный матч

11:30 31 декабря 2016

shpasic

зрелище против Баварии увидим, Арсенчик)

10:45 31 декабря 2016

волга свечи

Чемодан-вокзал-рфпл.... будет тебе зрелище)))

07:41 31 декабря 2016

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