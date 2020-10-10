Арсен Венгер: «Езил не из тех, кто проявлял наибольшую дисциплину на поле»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своей работе с нынешним полузащитником команды Месутом Езилом.

«Он был не из тех, кто проявлял наибольшую дисциплину на поле. И игра без мяча была не совсем его сильной стороной.

Но вы можете справиться с этим, если поставите рядом с ним еще несколько оборонительно настроенных игроков. Главное — найти правильный баланс между атакой и защитой», — сказал Венгер в интервью Der Speigel.

Лондонский клуб в последние недели вел переговоры с 31-летним экс-футболистом сборной Германии о разрыве контракта, но они не увенчались успехом.