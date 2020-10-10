Арсен Венгер: «Езил не из тех, кто проявлял наибольшую дисциплину на поле»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своей работе с нынешним полузащитником команды Месутом Езилом.
«Он был не из тех, кто проявлял наибольшую дисциплину на поле. И игра без мяча была не совсем его сильной стороной.
Но вы можете справиться с этим, если поставите рядом с ним еще несколько оборонительно настроенных игроков. Главное — найти правильный баланс между атакой и защитой», — сказал Венгер в интервью Der Speigel.
Лондонский клуб в последние недели вел переговоры с 31-летним экс-футболистом сборной Германии о разрыве контракта, но они не увенчались успехом.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.