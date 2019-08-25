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Аренда Санчеса в «Интер» обойдется «МЮ» очень дорого

16:44
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес уже в понедельник подпишет арендное соглашение с «Интером», сообщает Gazzetta dello Sport. Миланцы готовы взять чилийца в годичную аренду, которая, однако, очень дорого обойдется англичанам.

«Интер» готов платить Санчесу только 4 миллиона фунтов, остальные 22 миллиона должны лечь платежную ведомость «МЮ».

«Юнайтед» продолжает активно искать Алексису новый клуб, но официальное предложение поступило только от «Интера». В текущем сезоне чилийский нападающий не сыграл за «МЮ» ни минуты.

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