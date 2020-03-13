АПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса

Английская премьер-лига на официальном сайте объявила о проведении в пятницу заседания по поводу пандемии коронавируса.

«В свете сегодняшнего объявления «Арсенала», подтверждающего, что тренер их первой команды Микель Артета сдал положительный тест на COVID-19, премьер-лига завтра утром проведет экстренное заседание по поводу будущих матчей. Премьер-лига больше не будет комментировать ситуацию до окончания этой встречи», — говорится в заявлении.

В четверг поздно вечером стало известно, что коронавирус обнаружен у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Команда помещена на карантин.