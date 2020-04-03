АПЛ подтвердила, что текущий сезон не возобновится в начале мая

Английская премьер-лига сообщила, что текущий сезон не возобновится в начале мая. Сезон-2019/20 будет доигран только тогда, когда это будет безопасно и уместно, говорится в заявлении. Чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса.

В заявлении указано, что приоритетом лиги является здоровье участников соревнований и болельщиков. Решение о дате проведения матчей будет принято позднее после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, а также правительством Великобритании. Возобновление турнира возможно только в том случае, если соответствующие медицинские службы одобрят это.

Кроме того, клубы премьер-лиги проведут переговоры со своими игроками по поводу сокращения зарплат на 30 процентов из-за ситуации с коронавирусом. По мере изменения ситуации эти условия могут быть пересмотрены. Также клубы обсудили помощь здравоохранению в борьбе с коронавирусом, а также клубам низших дивизионов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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