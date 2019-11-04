Апелляция «Челси» на трансферный запрет будет рассмотрена 20 ноября

20 ноября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию «Челси», сообщает Sky Sports. Клуб оспаривает запрет на регистрацию новых футболистов.

Ранее «синим» запретили регистрировать новых футболистов сроком на один год за нарушение правил подписания молодых игроков. В частности, клубу поставили в вину влияние третьих лиц на игроков, что запрещено регламентом. Также английский клуб был оштрафован на 470 тысяч фунтов.

В клубе рассчитывают, что в случае положительного вердикта суда «Челси» сможет приобретать игроков уже в зимнее трансферное окно.

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