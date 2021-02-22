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Английские команды обяжут отбывать 10-дневный карантин после возвращения из-за рубежа

17:24
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Новые ограничения, введенные правительством Великобритании, отразились на условиях карантина для клубов английской премьер-лиги и сборной страны.

Всех футболистов и тренеров клубов АПЛ обяжут отбыть 10-дневный карантин после зарубежных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выходить из дома можно будет только на тренировки и матчи, сообщает Sky Sports.

То же касается делегации сборной Англии после возвращения из-за границы.

Срок самоизоляции сократится до 5 дней, если отдельный футболист или тренер сдаст негативный тест на COVID-19 по истечении этого периода.

Таким образом, на клубы и национальную команду накладываются те же ограничения, что и на всех остальных граждан, которые вернутся в Великобританию из-за рубежа.

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