Английские команды обяжут отбывать 10-дневный карантин после возвращения из-за рубежа

Новые ограничения, введенные правительством Великобритании, отразились на условиях карантина для клубов английской премьер-лиги и сборной страны.

Всех футболистов и тренеров клубов АПЛ обяжут отбыть 10-дневный карантин после зарубежных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выходить из дома можно будет только на тренировки и матчи, сообщает Sky Sports.

То же касается делегации сборной Англии после возвращения из-за границы.

Срок самоизоляции сократится до 5 дней, если отдельный футболист или тренер сдаст негативный тест на COVID-19 по истечении этого периода.

Таким образом, на клубы и национальную команду накладываются те же ограничения, что и на всех остальных граждан, которые вернутся в Великобританию из-за рубежа.