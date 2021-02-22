Хамес Родригес прокомментировал слухи об уходе из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес прокомментировал слухи о его возможном переходе в другую команду.

«Я счастлив в «Эвертоне». Все мы знаем, что это новая стадия для меня, — цитирует слова Хамеса Goal со ссылкой на Marca Claro. — Мне почти 30 лет, и я в порядке. Я счастлив каждому изменению в своей жизни. Все отлично складывается».

Ранее, 17 февраля, в издании Defensa Central появилась информация о желании колумбийского футболиста перейти в «Атлетико».

29-летний полузащитник перешел в «Эвертон» перед началом нынешнего сезона из «Реала». За «ирисок» Хамес отыграл 21 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.