Филипе Луис признался, что покинул «Челси» из-за Моуринью

Бывший защитник «Челси» Филипе Луис признался, что решил покинуть лондонский клуб из-за Жозе Моуринью, который на тот момент был главным тренером команды.

«Когда Моуринью оставил меня на скамейке запасных в первом матче, я спросил у него: «Зачем вы меня сюда позвали? Почему не оставили в «Атлетико»? Он сказал, что видит защиту в команде надежнее, когда на поле Аспиликуэта. Сказал, что я могу завоевать это место. Я этого не ожидал. Я должен был быть первым.



Он был прав, я не был так хорош. Но я также знал, что должен больше играть, чтобы расти. Я не хотел работать с Моуринью еще год, но в этом был не он виноват», — цитирует Луиса Daily Mail.

В 2014 году Луис перешел из «Атлетико» в «Челси», в котором провел один сезон, после чего вернулся в мадридский клуб.