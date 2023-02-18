Английская премьер-лига выразила соболезнования в связи со смертью Кристиана Атсу

Английская премьер-лига выразила соболезнования в связи со смертью полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу.

В субботу, 18 февраля агент ганца сообщил, что тело 31-летнего футболиста было обнаружено под завалами в Турции после землетрясения.

«Мы очень расстроены новостями о том, что Кристиан Атсу погиб после ужасающего землетрясения, которое затронуло Турцию и Сирию. Мы выражаем свои соболезнования всем родным и друзьям Кристиана, а также всем, кого затронула эта катастрофа», — говорится в заявлении АПЛ.

Атсу выступал в Англии за «Челси», «Эвертон», «Борнмут» и «Ньюкасл».