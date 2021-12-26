Гвардиола считает, что Эдерсон находится в лучшей форме за все время в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил вратаря «горожан» Эдерсона.

«Его стабильность просто невероятна. Был период, когда он вернулся из Бразилии в начале сезона немного расстроенным, потому что ему пришлось сыграть три матча за очень короткий срок при условиях пандемии, у него был джетлаг. В последние 2-3 недели тренировок я чувствую, что Эдерсон находится в наилучшей форме за все время в команде. Я бы сказал, что вратарь — самый важный игрок в команде, гораздо важнее, чем любые форварды или кто-то еще. Эдерсон был фундаментом нашей команды с момента, как перешел сюда», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.

В сезоне-2021/22 Эдерсон принял участие в 22 матчах «Манчестер Сити» и пропустил 17 мячей, проведя 10 матчей на ноль.