Гвардиола считает, что Эдерсон находится в лучшей форме за все время в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил вратаря «горожан» Эдерсона.
«Его стабильность просто невероятна. Был период, когда он вернулся из Бразилии в начале сезона немного расстроенным, потому что ему пришлось сыграть три матча за очень короткий срок при условиях пандемии, у него был джетлаг. В последние 2-3 недели тренировок я чувствую, что Эдерсон находится в наилучшей форме за все время в команде. Я бы сказал, что вратарь — самый важный игрок в команде, гораздо важнее, чем любые форварды или кто-то еще. Эдерсон был фундаментом нашей команды с момента, как перешел сюда», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.
В сезоне-2021/22 Эдерсон принял участие в 22 матчах «Манчестер Сити» и пропустил 17 мячей, проведя 10 матчей на ноль.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10343345/Peps-Guardiolas-Manchester-City-boys-record-breakers-despite-wanting-more.html
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