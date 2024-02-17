Алиссон пропустит матч «Ливерпуль» — «Брентфорд» из-за травмы

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму бедра и пропустит матч с «Брентфордом» в 25-м туре АПЛ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Liverpool Echo. Встреча запланирована на 17 февраля.

Бразильский голкипер в субботу пройдет медицинское обследование, чтобы выяснить серьезность повреждения.

В этом сезоне 31-летний Алиссон провел 24 матча во всех турнирах и в 9 встречах отстоял на ноль.