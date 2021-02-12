Анчелотти заявил, что защитник Динь продлит контракт с «Эвертоном» на следующей неделе

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о возможном продлении контркта с защитником Люком Динем.

«Я думаю, на следующей неделе Люка Динь подпишет новый контракт и об этом официально объявят», — привел слова Анчелотти в своем Twitter журналист Фабрицио Романо. Также он сообщил, что 27-летним французом интересовались испанские клубы, однако левый защитник решил остаться в Англии.

«Эвертон» приобрел Диня в 2018 году у «Барселоны». В нынешнем сезоне француз отыграл в 18 матчах за клуб во всех турнирах и отдал 6 голевых передач.