«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Астон Виллы»

Защитник сборной Англии и «Астон Виллы» Тайрон Мингс летом может стать футболистом «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

«Красные дьяволы» выбыли из гонок за защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано и капитана «Реала» Серхио Рамоса. Третьим вариантом для «Манчестер Юнайтед» стал 27-летний англичанин. Также второй клуб АПЛ следит за защитником «Браги» Давидом Кармо.

Мингс провел в нынешнем сезоне 21 матч за «Астон Виллу, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Помимо этого, на счету защитника 3 игры за сборную Англии в Лиге Наций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.