Жена Зинченко рассказала, как Гвардьола пошутил над Александром

Влада Седан, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала про общение ее мужа с главным тренером команды Хосепом Гвардьолой.

«У Гвардьолы был день рождения — 50 лет, — сказала Седан в интервью каналу «Вацко Live» на Youtube. — Зина подошел его поздравить. Зина — это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. Травит в своем стиле. Пеп на него посмотрел и говорит: «Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо».

Ранее Влада Седан критиковала Гвардьолу за выбор тактики на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов.

Невеста Зинченко: «От Гвардьолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»