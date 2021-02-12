Жена Зинченко рассказала, как Гвардьола пошутил над Александром
Влада Седан, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала про общение ее мужа с главным тренером команды Хосепом Гвардьолой.
«У Гвардьолы был день рождения — 50 лет, — сказала Седан в интервью каналу «Вацко Live» на Youtube. — Зина подошел его поздравить. Зина — это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. Травит в своем стиле. Пеп на него посмотрел и говорит: «Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо».
Ранее Влада Седан критиковала Гвардьолу за выбор тактики на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов.
Невеста Зинченко: «От Гвардьолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю