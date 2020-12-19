Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итог матча 14-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1).

«В последних матчах мы были хороши. Отличные выступления, замечательные результаты. Мы стали стабильнее, — цитирует Анчелотти BBC. — Мы уверенно начали сезон, потом столкнулись с некоторыми сложностями, но сейчас я доволен нашим состоянием. У нас замечательные футболисты, и мы часто забиваем после стандартных положений. Мы работаем над этим аспектом и очень опасны в этом плане.

Мы довольны позицией в таблице. Но, как я говорил прежде, еще не конец сезона, надо продолжать биться».