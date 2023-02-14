Илон Маск предложит за покупку «МЮ» 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, Глейзеры просят 6 миллиардов

Американский предприниматель Илон Маск предложит за покупку «Манчестер Юнайтед» около 4,5 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

По данным источника, нынешние владельцы клуба братья Глейзеры просят около 6 миллиардов фунтов. Отмечается, что помимо стоимости клуба новые владельцы должны будут потратить около 2 миллиардов на реконструкцию «Олд Траффорд» или строительство нового стадиона для «МЮ».

Ранее стало известно, что сразу две группы инвесторов из Саудовской Аравии готовятся выдвинуть свои предложения насчет «Юнайтед», интерес к которому также существует из США, Катара, Китая и Сингапура.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф уже нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им футбольного клуба.

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.