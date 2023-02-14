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Сегодня, 12:18

Конте: «В Англии и Италии на вас оказывается разное давление»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил работу в чемпионате Англии и Италии.

«Я думаю, что в Англии и Италии на вас оказывается разное давление. В Италии вы говорите о футболе с понедельника до воскресенья. Ты начинаешь свой путь так и развиваешься, привыкая к этому давлению. В Англии царит атмосфера, которая позволяет наслаждаться футболом, не ощущая чего-то подобного, потому что в этой стране это просто спорт, в то время как в Италии — это еще и война между командами и их фанатами», — приводит слова Конте Sky Sports.

До «Тоттенхэма» Конте работал в «Интере», «Челси», сборной Италии и «Ювентусе».

На данный момент его команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 23 матча.

В Лиге чемпионов его команде предстоит сыграть в матче 1/8 финала ЛЧ против «Милана». Первый матч состоится сегодня, 14 февраля, начало — 23.00 мск. Вторая встреча пройдет 8 марта.

Антонио Конте
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 3 : 0
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 2 : 0
15.02 22:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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