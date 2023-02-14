«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с Далотом до 2027 года

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с защитником Диогу Далотом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, соглашение будет рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Манкунианцы занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков после 23 туров.