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Amazon снимет документальный фильм о хавбеке «МЮ» Погба

17:16
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции заключил соглашение с Amazon Prime на съемку документального фильма о себе.

«Воодушевлены сотрудничеством с Погба – одним из наиболее заметных талантов своего времени, чье влияние распространяется далеко за границы игрового поля», – заявила BBC Sport заведующая оригинальными проектами Amazon Джорджия Браун.

Создатели фильма хотят показать жизнь игрока как на футбольном поле и вне его. Премьера запланирована на 2022 год.

Погба – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, четырехкратный победитель чемпионата Италии в составе «Ювентуса», вместе с «Манчестер Юнайтед» становился обладателем Кубка Английской футбольной лиги и Лиги Европы.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/56752310

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