Нападающий «Арсенала» Обамеянг попал в больницу после матчей сборных

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в больницу после возвращения из сборной Габона, сообщает Goal.

По данным источника, 31-летний габонец заразился малярией во время игр за национальную команду в отборочном турнире на Кубок африканский наций.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.

