Защитник сборной Дании может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»

Защитник «Фулхэма и сборной Дании Йоахим Аннерсен входит в сферу интересов топ-клубов чемпионата Англии, сообщает bt.dk.

По информации СМИ, в переходе Аннерсена заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». На следующей неделе агенты проведут переговоры с представителями клубов. Отмечается, что «Челси» и «Лестер» также следят за игроком.

В текущем сезоне 24-летний защитник выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Лиона». В АПЛ он провел 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.