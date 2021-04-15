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Защитник сборной Дании может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»

16:30
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Защитник «Фулхэма и сборной Дании Йоахим Аннерсен входит в сферу интересов топ-клубов чемпионата Англии, сообщает bt.dk.

По информации СМИ, в переходе Аннерсена заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». На следующей неделе агенты проведут переговоры с представителями клубов. Отмечается, что «Челси» и «Лестер» также следят за игроком.

В текущем сезоне 24-летний защитник выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Лиона». В АПЛ он провел 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.bt.dk/fodbold/transfervinduet-moede-i-storklub-om-dansk-landsholdsspiller

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