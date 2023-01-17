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Агент Сафонов: «Может, в трансфере Мудрика в «Челси» были свои заморочки, связанные с Украиной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

15 января лондонский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

«Такие сделки никак не влияют на трансферный рынок. Ну, купил «Челси» по каким-то своим причинам этого игрока. Это не типичный трансфер, и игрок стоит столько, сколько за него платят. Может быть, там какие-то свои были заморочки, связанные с Украиной. Я понимаю, когда большие деньги платили за Роналду, за Шевченко, а тут на восемь с половиной лет подписали. А если у него не пойдет в Англии? Для многих этот трансфер был удивлением. Когда такие суммы начались, «Арсенал» сразу сказал: «Пусть «Челси» этим занимается». «Челси» после Абрамовича на 420 млн евро купили игроков, но лучше играть не стали», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Продажа Мудрика стала рекордной для «Шахтера» — ранее рекордной продажей «горняков» был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел за донецкую команду 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-mozhet-v-transfere-mudrika-v-chelsi-byli-svoi-zamorochki-svyazannye-s-ukrainoi-220614/
Футбол
ФК Челси
ФК Шахтер (Донецк)
Алексей Сафонов
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

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Вулверхэмптон Уондерерс

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