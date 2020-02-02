Александр Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какие цели он ставит перед собой.

— Я хочу стать футболистом мирового уровня, — цитирует Зинченко «НВ». — Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно.

Также футболист рассказал, что необходимо для переезда в европейский чемпионат.

— Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это непреодолимый барьер, — отметил игрок. — У тебя здесь нет столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола. Ты пришел — никто тебя не знает. Ты все должен доказывать сначала, с первого дня, как это было со мной в «Сити». Ну хорошо, ты футболист из Академии футбола «Шахтера». Так футболистов из академий лондонских «Арсенала», «Челси», из «Лестера» здесь немало. А тут пришел я — ноунейм. Это психологически очень сложно. Очень! Теперь я адаптировался. Английский — на нем на бытовом уровне я говорил еще в школе.

23-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сити» и забил один мяч.