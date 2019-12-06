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Агуэро не сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед», Зинченко готовится к матчу

16:52
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола на пресс-конференции перед матчем 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал состояние игроков своей команды, информирует пресс-служба «горожан».

Дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 7 декабря.

— Александр Зинченко тренировался последние несколько дней со всей командой. Он готов, но о его физическом состоянии я ничего сказать не могу. Не знаю, сколько минут он сможет провести на поле. Серхио Агуэро не сыграет.

Ранее Зинченко восстановился от травмы и перенес операцию.

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Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

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