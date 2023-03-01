Агент Стерлинга заявил, что его клиент не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно

Агент Келли Хогарт, представляющая интересы вингера «Челси» Рахима Стерлинга, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что англичанин может продолжить карьеру в «Арсенале».

«Стерлинг не выражал никаких недовольств касательно «Челси». Он связал свое долгосрочное будущее с новыми владельцами минувшим летом, и в предстоящее трансферное окно его позиция пересматриваться не будет», — приводит слова агента Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 25 матчах за «Челси», забил шесть голов и отдал три результативные передачи.