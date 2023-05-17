Агент Нагельсманна объяснил, почему специалист не возглавил «Челси»

Агент тренера Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут объяснил, почему его клиент не возглавил «Челси».

«Это было правильное решение — не переходить в «Челси». В настоящее время это клуб в мутной воде, а их трансферная политика с тратой нескольки сотен миллионов евро, породила ожидания, которые необходимо оправдать. Переход случился бы, если бы он этого хотел», — цитирует The Athletic Штрута.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.